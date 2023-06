Communiqué de presse ABIVAX



Abivax reçoit le "Capital Market Transaction of the Year Award" aux European Mediscience Awards 2023



Cette distinction récompense une transaction sur capital significative dans le secteur de la biotechnologie.



Abivax reçoit ce prix pour son financement cross-over sursouscrit de 130 millions d’euros au prix du marché, réalisé en février 2023 auprès d’investisseurs américains et européens de premier plan.



Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui avoir reçu la distinction « Capital Market Transaction of the Year Award » aux European Mediscience Awards 2023. Ce prix récompense une importante transaction sur capital, tenant compte du montant des fonds levés, de la performance du cours de l’action et de la qualité des actionnaires souscripteurs.