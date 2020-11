Communiqué de presse ABIVAX



Abivax reçoit le "Best Technology Award" aux European Mediscience Awards 2020.



Reconnaissance du mécanisme d'action innovant et unique d'ABX464, avec ses caractéristiques antivirales, anti-inflammatoires et réparatrice tissulaire.



ABX464 testé en Phase 2b dans la rectocolite hémorragique, en Phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde et en Phase 2b/3 dans la Covid-19 chez les patients à risque élevé ; une étude « pivot » de Phase 2b/3 dans la maladie de Crohn est en préparation.



ABX464 a le potentiel pour traiter diverses indications dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques.