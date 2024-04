Communiqué de presse ABIVAX



Abivax publie ses résultats annuels 2023 et présente un point d’avancement sur l’activité.



• Financement de 500 millions d’euros en 2023, dont une augmentation de capital de 130 millions d’euros, deux opérations de financement structuré pour un montant total de 150 millions d’euros et l’introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market d’un montant de 223,3 millions d’euros



• Fonds suffisants pour financer les opérations jusqu’au quatrième trimestre 2025, après l’annonce des premiers résultats de l’étude d’induction de phase 3 du programme ABTECT d’obefazimod dans la rectocolite hémorragique (RCH)



• Mise en place d’une infrastructure opérationnelle aux États-Unis et en Europe permettant d’avancer les programmes cliniques et précliniques en cours de la Société