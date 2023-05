Communiqué de presse ABIVAX



Publication d'une opinion d'expert dans la revue JCC sur obefazimod en tant qu'option thérapeutique pour le traitement des patients atteints de RCH.



Les auteurs de l’article d’expert publié dans le Journal of Crohn's and Colitis comprennent des leaders d’opinion européens et nord-américains dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.



Les experts affirment qu’obefazimod est le premier médicament de sa classe thérapeutique, doté d’un mécanisme d’action innovant et très prometteur pour le traitement des patients atteints de rectocolite hémorragique.



Les experts s’attendent à ce que les résultats du programme de phase 3 en cours avec obefazimod dans la RCH confirment son potentiel à soulager les patients de leurs symptômes de manière rapide et durable.