Abivax présentera ses résultats contre la RCH à Stockholm

(AOF) - Abivax annonce aujourd’hui la présentation de quatre abstracts scientifiques sur son principal candidat médicament, l’obefazimod, indiqué contre la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active (RCH) lors du 19e congrès de l’Ecco (European Crohn’s and Colitis Organisation) qui se tiendra du 21 au 24 février, à Stockholm, Suède. La biotech exploite les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de stabiliser la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques.

"Le congrès de l'Ecco nous offre une excellente plateforme pour présenter nos nouvelles données et pour continuer à faire connaître d'avantage le mécanisme d'action unique d'obefazimod, dont les données générées indiquent qu'il exerce son activité anti-inflammatoire en stabilisant la réponse immunitaire chez les patients atteints de rectocolite hémorragique," a commenté Sheldon Sloan, directeur médical d'Abivax.

