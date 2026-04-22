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Abivax présentera des données sur l’obefazimod lors de la Digestive Disease Week
information fournie par Boursorama CP 22/04/2026 à 22:10

PARIS, France, le 22 avril 2026 à 22h05 CEST – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX / Nasdaq : ABVX) (« Abivax » ou « l’Entreprise »), entreprise de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui s’appuient sur les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui que neuf abstracts scientifiques concernant l’obefazimod, son principal candidat médicament dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active, seront présentées lors de la Digestive Disease Week 2026, qui se tiendra du 2 au 5 mai 2026 à Chicago, dans l’Illinois. Les données présentées sont issues de la phase 3 du programme ABTECT, et portent notamment sur l’efficacité, la tolérance et les résultats rapportés par les patients, ainsi que l’activité antifibrotiques préclinique observée dans deux modèles précliniques de fibrose.

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