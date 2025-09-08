Abivax présente ses résultats financiers du premier semestre 2025

PARIS, France, le 8 septembre 2025, 22h00, CEST – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX / Nasdaq – ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour moduler la réponse inflammatoire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, présente ce jour les principales informations financières du premier semestre clôturé le 30 juin 2025. Les états financiers intermédiaires du premier semestre 2025, arrêtés par le Conseil d’Administration de la Société le 4 septembre 2025, ont été examinés par les commissaires aux comptes de la Société.