Communiqué de presse ABIVAX



Abivax présente les dernières avancées de ses activités et ses résultats financiers du premier semestre 2026



• Chris Rabbat succédera à Fabio Cataldi au poste de Directeur médical (« Chief Medical Officer » ou « CMO ») ; Tim Kelly est nommé Directeur technique («Chief Technical Officer » ou « CTO ») afin de renforcer la préparation des capacités d’approvisionnement commercial et de piloter les fonctions Chimie, Fabrication et Contrôles (« CMC »), Qualité et Technologies de l’information (« IT ») d’Abivax

• La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme, d’un montant total de 402,4 millions d’euros au 30 juin 2026, auxquels s’ajoutent 767,1 millions d’euros de produit net issu de l’offre au public réalisée début juillet, assurent à la Société une visibilité financière jusqu’au quatrième trimestre 2029

• Le rachat des Certificats de Royalties, finalisé au deuxième trimestre 2026, réduit significativement les engagements futurs d’Abivax au titre des Royalties et renforce ainsi sa situation financière sans dette et sa flexibilité pour soutenir ses futures activités de commercialisation