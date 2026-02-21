Communiqué de presse ABIVAX



Abivax présente, au Congrès de l’ECCO 2026, les premières preuves d’une activité antifibrotique d’obefazimod, ainsi que de nouvelles analyses de son efficacité clinique et de sa tolérance dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.



• Les 22 abstracts présentés au 21e Congrès annuel de l’ECCO (European Crohn’s and Colitis Organization) témoignent de l’approfondissement continu de notre compréhension clinique du potentiel d’obefazimod dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

• Les effets antifibrotiques d’obefazimod ont été observés à la fois dans un modèle préclinique de fibroblastes humains et dans un modèle animal in vivo, suggérant un potentiel pour répondre à un besoin médical majeur non satisfait dans le traitement de la maladie de Crohn.