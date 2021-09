Communiqué de presse ABIVAX



Abivax présente ses résultats semestriels 2021 et fait un point d'avancement sur ses activités.



En mai et septembre, Abivax a publié d’excellents résultats d’efficacité et de tolérance d’ABX464 dans l’étude de phase 2b dans la rectocolite hémorragique (RCH) après 8 et 16 semaines de traitement, le critère d’analyse principal et les critères secondaires clés ont été atteints.



Abivax a également communiqué des données supplémentaires concernant les études de maintenance de phase 2a et 2b dans la RCH qui confirment l’efficacité ainsi que le bon profil de tolérance d’une administration quotidienne de 50 mg d’ABX464 par voie orale à long terme.