Abivax: plus de 1000 patients recrutés pour l'étude ABTECT 10/01/2025









(CercleFinance.com) - Abivax annonce avoir franchi une étape importante dans l'essai clinique de phase 3 ABTECT évaluant obefazimod pour le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active, le recrutement ayant atteint 1003 patients sur 1224.



La société de biotechnologies précise que le recrutement des patients devrait être finalisé au deuxième trimestre 2025, et que les premiers résultats de l'essai d'induction à huit semaines sont attendus au troisième trimestre de cette année.



Les données de maintenance à 44 semaines restent attendues au deuxième trimestre 2026, et si elles sont positives, la demande d'approbation de mise sur le marché aux Etats-Unis (NDA) devrait être soumise au second semestre 2026.





