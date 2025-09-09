Abivax peut financer ses besoins de trésorerie jusqu'au quatrième trimestre 2027

(AOF) - Abivax est en capacité de financer ses besoins de trésorerie jusqu'au quatrième trimestre 2027, a indiqué la société de biotechnologie au stade clinique à l’occasion de la publication des comptes du premier semestre. Abivax affichait 60,9 millions d’euros de trésorerie et des équivalents de trésorerie au 30 juin contre 144,2 millions d'euros au 31 décembre 2024. Par ailleurs, le produit brut de l’offre au public souscrite en juillet 2025 s’est élevé à 637,5 millions d’euros.

La société de biotechnologie au stade clinique évoque également la conversion de l'ensemble des 350 obligations convertibles Heights en juillet et en août 2025 et la conversion par Kreos de sa part dans la Tranche A de l'OCABSA (obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions) convertible (montant global du capital de 16,7 millions d'euros).

Abivax affiche une perte nette de 100,8 millions d'euros au premier semestre 2025 contre une perte de 81,6 millions d'euros, un an auparavant. La perte d'exploitation s'est creusée de 13,7 millions d'euros pour atteindre -93,7 millions d'euros au semestre clos le 30 juin 2025. Elle s'explique par l'augmentation des dépenses de recherche et développement, qui ont progressé de 13,2 millions d'euros pour atteindre 77,9 millions d'euros.

Les produits d'exploitation, équivalent des revenus, sont en outre tombés à 2,1 millions d'euros contre 6,8 millions d'euros au premier semestre 2024. Ils sont principalement composés du crédit d'impôt Recherche et des subventions.

AOF - EN SAVOIR PLUS