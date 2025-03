Abivax: perte nette creusée en 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Abivax publie une perte nette de 176,2 millions d'euros au titre de 2024, contre 147,8 millions l'année précédente, et affiche un solde de trésorerie de 144,2 millions d'euros à fin 2024, permettant le financement de ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2025.



Les dépenses de R&D de la société biopharmaceutique ont augmenté de 42% par rapport à 2023, pour atteindre 146,5 millions d'euros, reflétant les investissements continus dans le programme clinique de phase 3 ABTECT et l'accroissement de la production.



'Notre position de trésorerie permet de finaliser l'enrôlement complet de l'étude ABTECT au deuxième trimestre 2025 ainsi que d'obtenir les résultats top-line de la phase d'induction de huit semaines au troisième trimestre 2025', précise son DG Marc de Garidel.





