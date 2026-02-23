Abivax nerveux après la publication de nouvelles encourageantes pour son Obefazimod
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 16:13
Lors du 21ème Congrès annuel européen de l'European Crohn's and Colitis Organization (ECCO) Abivax a présenté des résultats qui viennent renforcer les preuves scientifiques en faveur du développement de cette molécule (Obefazimod) dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.
Elles mettent en évidence un potentiel antifibrotique dans la maladie de Crohn, un profil de tolérance favorable, une action rapide sur l'amélioration des symptômes, ainsi que de nouvelles preuves étayant son mécanisme d'action dans la restauration de l'équilibre immunitaire, via la modulation à la hausse de miR-124 (un micro-ARN naturellement présent dans les cellules).
Les analystes toujours optimistes
Pour Stifel, cette mise à jour est considérée comme positive, renforçant le profil oral différencié du médicament tout en introduisant des signaux précoces d'effets antifibrotique susceptibles d'élargir son positionnement stratégique dans la maladie de Crohn. La recommandation des analystes est à l'achat, avec une cible de cours de 142 euros.
Chez Kepler Cheuvreux, les analystes restent focalisés sur la publication des résultats de maintenance au deuxième trimestre, qui reste pour eux le catalyseur formel. Toutefois, l'accumulation de données soutient de plus en plus un positionnement de traitement de référence par voie orale. La société de services financiers estime que cela renforce structurellement tant la valeur intrinsèque de la société que son attrait stratégique (pour un rachat potentiel). Des rumeurs ont circule sur un intérêt d'Eli Lilly notamment au tout début de l'année. Kepler Cheuvreux est à l'achat sur le titre Abivax et vise 130 euros.
