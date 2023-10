Communiqué de presse ABIVAX



Abivax met en avant son programme de développement clinique d'obefazimod dans la rectocolite hémorragique avec des nouvelles données présentées lors de la conférence UEG Week 2023.



• Présentation orale de la phase 2b de maintenance en ouvert sur l’efficacité et la sécurité d’obefazimod chez les patients souffrant de rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active après 96 semaines de traitement



• Présentation d’un poster scientifique mettant en avant la corrélation entre les paramètres pharmacocinétiques et l’expression accrue d’un seul microARN, le miR-124, dans le sang de patients atteints de RCH traités avec obefazimod



• Présentation d’un poster scientifique sur l’expression accrue à long terme du miR-124 dans le sang et le tissu rectal de patients atteints de RCH traités avec obefazimod