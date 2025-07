Abivax: lève 650 M$ et reprend la cotation à Paris information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 15:28









(Zonebourse.com) - Abivax annonce que la cotation de ses actions ordinaires a repris à 15h30 sur Euronext Paris, après une suspension intervenue le 24 juillet à 9h00 à sa demande. Cette suspension visait à finaliser les allocations aux investisseurs et à annoncer les modalités définitives de son offre publique d'American Depositary Shares (ADS) aux États-Unis, chaque ADS représentant une action ordinaire de la Société.



Abivax précise que les modalités définitives de son offre publique de 10.156.000 American Depositary Shares (ADS) ont été fixées à 64,00 $ par titre, générant un produit brut de 650 M$, voire 747,5 M$ en cas de surallocation.



L'opération entraîne une dilution de 16 %, pouvant atteindre 18,4 %. Les fonds financeront en priorité le développement de l'obefazimod pour la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn.



Pour rappel, le titre a gagné plus de 510% hier après avoir fait état de résultats positifs de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active.





