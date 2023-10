Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: le prix de l'IPO sur le Nasdaq en bas de fourchette information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - La société biotechnologique français Abivax a fixé vendredi un prix de 11,60 dollars pour son introduction en Bourse sur le Nasdaq, dans le bas de la fourchette indicative de 11,60-13 dollars qu'elle avait communiquée cette semaine.



Ce prix bas ne constitue pas une véritable surprise au vu des conditions de marché difficiles du moment, l'indice Nasdaq Biotechnology Index ayant chuté de plus de 8% sur les trois mois écoulés.



Abivax prévoit de mettre sur le marché plus de 20,3 nouvelles actions ordinaires dans le cadre de son augmentation de capital, dont une offre au public de 18,7 millions sous d'ADS (American Depositary Shares).



Sur la base du prix d'introduction de 11,60 dollars, le montant brut total de l'opération devrait atteindre environ 235,8 millions de dollars, soit quelque 223,3 millions d'euros.



L'entreprise prévoit d'utiliser la plus grande partie de ces fonds (environ 160 millions d'euros) pour financer le développement de son candicat-médicament obefazimod dans le traitement de la RCH.



La négociation des ADS admises sur le Nasdaq doit débuter aujourd'hui sous le symbole 'ABVX'. En attendant, la cotation des actions Abivax restaient suspendues à la Bourse de Paris.





