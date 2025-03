Abivax: JP Morgan Chase sous les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - La société JP Morgan Chase & Co. a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 4 mars 2025, le seuil de 5% du capital de la société Abivax et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés J.P. Morgan Securities plc et J.P. Morgan Securities LLC qu'elle contrôle, 4,73% du capital et 4,22% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Abivax détenues par assimilation.





