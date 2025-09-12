 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Abivax intègrera les indices CAC Mid 60 et SBF 120 suite à la révision annuelle d'Euronext Paris
information fournie par Boursorama CP 12/09/2025 à 17:45

PARIS, France, le 12 septembre 2025, 17h45, CEST – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX / Nasdaq – ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour moduler la réponse inflammatoire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd'hui qu'à la suite de la révision annuelle des indices Euronext Paris le 11 septembre 2025, le Conseil scientifique des indices a décidé d’inclure Abivax dans les indices CAC Mid 60 et SBF 120.

