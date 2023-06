Communiqué de presse ABIVAX



Ida Hatoum est nommée Directrice des Ressources Humaines d'Abivax.



En tant que Directrice des Ressources Humaines, Ida Hatoum va diriger la stratégie de conception organisationnelle de la société et sa mise en œuvre, permettant le renforcement de l’équipe d’Abivax aux États-Unis et en Europe, toutes fonctions confondues.



Ida dispose d’une vaste expérience dans le recrutement et la formation de talents dans l’industrie biopharmaceutique.



Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui la nomination d’Ida Hatoum en tant que Directrice des Ressources Humaines. Ida sera chargée de diriger la stratégie de croissance d’Abivax aux États-Unis ainsi qu’en Europe, visant à ce que la Société dispose du personnel approprié pour mener à bien son programme clinique de phase 3 d’obefazimod dans la rectocolite hémorragique, ainsi qu’ultérieurement l’accès au marché et la commercialisation de son candidat médicament, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Ida sera basée au sein de la filiale d’Abivax établie sur la côte Est aux États-Unis