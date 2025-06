Abivax en mesure de financer ses besoins de trésorerie d'exploitation jusqu'à fin 2025

(AOF) - Au premier trimestre, Abivax a vu sa perte d’exploitation passer de 44,7 à 47,2 millions d’euros. Cette dégradation est essentiellement due à une hausse des frais de Recherche & Développement, +3,6 millions d’euros par rapport aux trois premiers mois de l’année 2024, et à une baisse des produits d’exploitation de 200 000 euros. En revanche, les frais commerciaux et marketing et les frais généraux et administratifs ont légèrement diminué. Parallèlement, la perte nette s’est également creusée en passant de 42,9 à 52,4 millions d’euros.

Au 31 mars 2025, la position de trésorerie de la société de biotechnologie s'élève à 103,6 millions, contre 144,2 millions d'euros au 31 décembre 2024. Cette diminution est liée à l'utilisation de 33,3 millions d'euros dans les opérations, de 7,8 millions d'euros pour le paiement du principal et des intérêts sur les facilités de crédit. Abivax prévoit d'être en mesure de financer ses besoins de trésorerie d'exploitation jusqu'au quatrième trimestre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS