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Abivax, Ekinops, Sanofi...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 24/03/2026 à 08:58

(AOF) - ABC Arbitrage

ABC arbitrage publie au titre de 2025 une rentabilité sur les fonds propres (ROE) de 14,8%, contre 16,4% l'année précédente, "en cohérence avec les paramètres de marché rencontrés", ainsi qu'un BNPA de 0,42 EUR contre 0,45 EUR en 2024.

Abivax

Abivax affiche une perte nette pour 2025 de 336,1 MEUR, à comparer à une perte de 176,2 MEUR l'année précédente, ainsi qu'une perte opérationnelle qui s'est également creusée, passant de 173 MEUR à 246,1 MEUR.

Alstom

Alstom a été sélectionné par l'aéroport intercontinental George-Bush (Houston, Texas) pour moderniser son système de transport automatisé de passagers (APM), baptisé "Skyway ", et en assurer l'exploitation et la maintenance sur une durée de 15 ans.

Biosynex

Biosynex annonce que, par jugement en date du 23 mars, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a prorogé la période d'observation de la procédure de sauvegarde de 6 mois supplémentaires, jusqu'au 28 septembre 2026, date de la prochaine audience.

Ekinops

Le fournisseur de solutions de télécommunications annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir 100% du capital de cette société française spécialisée dans la cybersécurité.

Entech

La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables publiera ses résultats annuels.

Groupe Crit

Le spécialiste du travail temporaire et de l'assistance aéroportuaire en France et à l'international dévoilera ses résultats annuels.

Nacon

Dans un point sur sa procédure de redressement judiciaire en cours, Nacon annonce que quatre de ses filiales ont effectué des déclarations de cessation des paiements et sollicité l'ouverture de procédures de redressement judiciaire.

NRJ Group

Le groupe audiovisuel diffusera ses résultats annuels.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle présentera ses résultats annuels.

Sanofi

Sanofi annonce que le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a accordé une autorisation de fabrication et de mise sur le marché pour son Dupixent (dupilumab) pour le traitement des adultes atteints de pemphigoïde bulleuse (PB) modérée à sévère.

Schneider Electric

Schneider Electric indique que son conseil d'administration a décidé de proposer la nomination de François Jackow, le directeur général d'Air Liquide, en tant qu'administrateur, sous réserve d'approbation par l'AG du 7 mai.

Sidetrade

Le spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash annonce l'entrée à son capital du fonds texan Mission Trail Capital Management (MTCM), qui a acquis 80 659 actions, soit 5,39% du capital.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques précisera ses résultats annuels.

Transgene

La biotech annoncera ses résultats annuels.

Valeurs associées

ABC ARBITRAGE
5,3700 EUR Euronext Paris -6,45%
ABIVAX
101,4000 EUR Euronext Paris +0,20%
ALSTOM
23,8700 EUR Euronext Paris -0,38%
BIOSYNEX
0,8740 EUR Euronext Paris +5,30%
CRIT
60,6000 EUR Euronext Paris -0,98%
EKINOPS
1,6600 EUR Euronext Paris +1,59%
ENTECH
9,7000 EUR Euronext Paris +1,04%
NACON
0,1390 EUR Euronext Paris -3,47%
NRJ GRP
6,800 EUR Euronext Paris +0,59%
PRODWAYS
0,7220 EUR Euronext Paris 0,00%
SANOFI
77,4900 EUR Euronext Paris +0,86%
SCHNEIDER ELECTRIC
241,3000 EUR Euronext Paris -0,82%
SIDETRADE
145,5000 EUR Euronext Paris +1,39%
STREAMWIDE
67,6000 EUR Euronext Paris +1,50%
TRANSGENE
0,7460 EUR Euronext Paris +0,81%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/03/2026 à 08:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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