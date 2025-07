Abivax dévoile les modalités de l'offre au public de 650 millions de dollars d'ADS

(AOF) - Abivax (+12;52% à 61,10 euros) a dévoilé les modalités définitives d’une offre au public préalablement annoncée de 10,156 millions d’American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une action ordinaire de la société, d’une valeur nominale de 0,01 euro aux États-Unis et émises au prix de 64 dollars par ADS. Le prix d’offre de 64 dollars par ADS, correspondant à 54,58 euros par action ordinaire, s’effectue sur la base d’un taux de change de 1 euro égal 1,1726 dollar.

Les actions ordinaires, sous forme d'ADS, émises dans le cadre de l'offre sont émises par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires via une offre au public.

Le règlement-livraison devrait avoir lieu le 28 juillet prochain, sous réserve des conditions usuelles. Le produit brut total de l'offre s'élèverait à environ 650 millions de dollars, ou de 747,5 millions de dollars si la société devait émettre des ADS supplémentaires.

Abivax compte utiliser entre 140 et 185 millions de dollars pour financer le développement clinique de l'Obefazimod pour la rectocolite hémorragique, entre 30 et 65 millions de dollars pour financer le développement de l'Obefazimod pour la maladie de Crohn et le solde pour le fonds de roulement et les besoins généraux.

Le produit net prévisionnel de l'offre devrait permettre à Abivax de financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2027, et de disposer d'une autonomie financière de 12 mois après la soumission prévue de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour la rectocolite hémorragique en supposant que les résultats de l'essai de maintenance de phase 3 soient positifs.

Hier, l'action Abivax avait bondi de 510% grâce à des résultats positifs pour deux essais de phase 3 évaluant Obefazimod.

AOF - EN SAVOIR PLUS