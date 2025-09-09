 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Abivax dévoile des résultats semestriels sans surprise
information fournie par AOF 09/09/2025 à 16:12

(AOF) - Abivax (+ 1,46 %, 76,40 euros) s’affiche en légère hausse après la publication de ses résultats semestriels qui lui ont permis d’indiquer être en capacité de se financer jusqu’au quatrième trimestre 2027. Sur les six premiers mois de l’année, la société de biotechnologie au stade clinique a vu ses produits d’exploitation diminuer sensiblement en passant de 6,8 à 2,1 millions d’euros. Les produits d’exploitation sont essentiellement composés du crédit impôt recherche et de subventions.

Parallèlement, Abivax a affiché une perte nette de 100,8 millions d'euros au premier semestre 2025, contre une perte de 81,6 millions d'euros, un an auparavant. La perte d'exploitation s'est creusée de 13,7 millions d'euros pour atteindre 93,7 millions d'euros au semestre clos le 30 juin 2025. Elle s'explique par l'augmentation des dépenses de recherche et développement, qui ont progressé de 13,2 millions d'euros, pour atteindre 77,9 millions d'euros.

Chez Portzamparc, cette hausse des frais de R&D est principalement due à " l'augmentation des dépenses sur le programme dans la maladie de Crohn ". La société de Bourse rappelle que l'Obefazimod est étudié dans la maladie de Crohn dans une étude de phase IIb, dont les résultats sont attendus au deuxième semestre de cette année. L'Obefazimod est également étudié dans la rectocolite hémorragique, mais ces dépenses sont stables.

Fin juillet, la société a justement publié des résultats très positifs de deux essais de phase 3 évaluant Obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active. La dose de 50mg d'Obefazimod administrée une fois par jour a entraîné un taux très significatif de rémission clinique de 16,4 % pour les deux études regroupées, corrigé de l'effet placebo à la semaine 8 dans les deux essais. Tous les principaux critères d'évaluation secondaires ont également été atteints, et le produit a montré un profil de tolérance favorable. À la suite de la publication de ces résultats, le titre Abivax avait flambé de 510,11 % en une seule séance.

Quelques jours après, la société dévoilait la réalisation d'une offre au public de 747,5 millions de dollars, sous forme d'American depositary shares. Cette somme, sa trésorerie à fin juin et des conversions de convertibles et OCABSA (obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions) lui permettent de financer ses activités jusqu'à la fin du quatrième trimestre 2027. Ces fonds seront notamment utilisés pour " atteindre deux jalons majeurs de sa feuille de route. Les résultats de la phase IIb dans la maladie de Crohn et la première Autorisation de mise sur le marché potentielle d'Obefazimod dans la rectocolite hémorragique attendue en 2027 " explique Portzamparc.

Les analystes ont maintenu leur recommandation à Conserver sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 63 euros, contre 75,30 euros à la clôture de lundi.

ABIVAX
76,7000 EUR Euronext Paris +1,86%
09/09/2025

