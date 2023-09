Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: des pertes creusées au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies Abivax publie une perte nette de 52 millions d'euros pour le premier semestre 2023, à comparer à une perte de 21,2 millions un an auparavant, avec un résultat opérationnel passé de -26 à -37,3 millions d'une année sur l'autre.



Les revenus provenant du Crédit d'Impôt Recherche sont restés stables à 2,3 millions d'euros, alors que les dépenses de R&D, principalement liées au développement d'obefazimod dans des indications inflammatoires, ont augmenté à 32,6 millions.



La trésorerie au 30 juin 2023 s'élevait à 114,4 millions d'euros, contre 27 millions à fin 2022. 'En 2023, nous avons réalisé avec succès un financement en fonds propres de 130 millions d'euros', rappelle notamment le directeur financier Didier Blondel.





Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris -0.12%