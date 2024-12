Abivax: démission de l'ancien président du conseil information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - Abivax annonce que Philippe Pouletty, représentant de Truffle Capital, a présenté sa démission en tant qu'administrateur avec effet au 31 décembre 2024, du fait de sa récente nomination en tant que PDG intérimaire d'une autre société cotée en bourse.



Philippe Pouletty, par ailleurs directeur général de Truffle Capital, a exercé le mandat de président du conseil d'administration d'Abivax depuis sa création en décembre 2013 jusqu'en août 2022 et a depuis lors continué à siéger au conseil d'administration.



'Nous allons engager une recherche pour compléter la composition du conseil d'administration en intégrant un candidat administrateur de premier plan, afin de contribuer à l'avancement du portefeuille de projets avancés', indique sa présidente Sylvie Grégoire.





