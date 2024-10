Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abivax: début de recrutement pour un essai dans Crohn information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies Abivax annonce que le premier patient a été recruté dans le cadre de son essai clinique de phase 2b ENHANCE-CD (NCT06456593), évaluant obefazimod chez des patients atteints de la maladie de Crohn.



'Cette étape nous rapproche de l'objectif de répondre aux besoins non satisfaits de ces patients, en leur offrant des traitements efficaces qui allègent les contraintes de leur quotidien', commente son directeur médical Fabio Cataldi.



L'essai multicentrique, en double aveugle, randomisé et contrôlé par placebo évaluera l'efficacité et la tolérance d'obefazimod, administré une fois par jour, chez des adultes souffrant de la maladie de Crohn modérément à sévèrement active.





