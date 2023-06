Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: bien orienté sur des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 15:37









(CercleFinance.com) - Abivax grimpe de plus de 3% sur fond de propos positifs d'Oddo BHF, qui reste à 'surperformance' avec un objectifs de cours relevé de 20 à 30 euros, et indique privilégier le titre, aux côtés de Valneva et Genfit, parmi les valeurs de biotechnologies européennes.



'Ces trois titres bénéficient d'actionnaires solides accompagnés d'un newsflow clinique et réglementaire dont le risk/reward nous semble attractif dans les 18 prochains mois', explique l'analyste en charge du dossier.





