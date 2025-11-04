Abivax bien orienté après des données de phase 3 positives
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 16:35
Des améliorations ont été observées pour l'ensemble des paramètres rapportés par les patients entre le début de l'étude et la huitième semaine, et ce, pour tous les outils d'évaluation utilisés dans les essais d'induction ABTECT.
Ces améliorations concernaient l'urgence intestinale, les interruptions du sommeil, la fatigue, la qualité de vie ainsi que la productivité au travail, tant pour la dose quotidienne de 50 mg que celle de 25 mg d'obefazimod.
'Nous prévoyons de soumettre une analyse plus détaillée de ces données lors d'un prochain congrès médical et sommes impatients de publier les résultats de notre essai de maintenance sur 44 semaines au deuxième trimestre 2026', indique le directeur général Marc de Garidel.
Valeurs associées
|88,6000 EUR
|Euronext Paris
|+6,36%
A lire aussi
-
par Manya Saini et Niket Nishant Les directeurs généraux des banques américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs ont averti mardi que les marchés d'actions pourraient se diriger vers un repli, soulignant les inquiétudes croissantes liées aux valorisations élevées ... Lire la suite
-
Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer la concurrence chinoise ... Lire la suite
-
L'écrivain, réalisateur et grand reporter Alfred de Montesquiou a créé la surprise mardi en remportant le prix Renaudot de l'essai, avec son récit "Le crépuscule des hommes" qui raconte, 80 ans après, le procès de Nuremberg par les journalistes l'ayant couvert. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer