Abivax bien orienté après des données de phase 3 positives
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 16:35

Abivax s'adjuge 6% après l'annonce de résultats issus des essais d'induction ABTECT de phase 3 évaluant Obefazimod, qui 'démontrent une amélioration significative de la qualité de vie chez les patients atteints de rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active'.

Des améliorations ont été observées pour l'ensemble des paramètres rapportés par les patients entre le début de l'étude et la huitième semaine, et ce, pour tous les outils d'évaluation utilisés dans les essais d'induction ABTECT.

Ces améliorations concernaient l'urgence intestinale, les interruptions du sommeil, la fatigue, la qualité de vie ainsi que la productivité au travail, tant pour la dose quotidienne de 50 mg que celle de 25 mg d'obefazimod.

'Nous prévoyons de soumettre une analyse plus détaillée de ces données lors d'un prochain congrès médical et sommes impatients de publier les résultats de notre essai de maintenance sur 44 semaines au deuxième trimestre 2026', indique le directeur général Marc de Garidel.

Valeurs associées

ABIVAX
88,6000 EUR Euronext Paris +6,36%
  • Global Financial Leaders' Investment Summit
    Goldman Sachs et Morgan Stanley mettent en garde sur une possible correction
    information fournie par Reuters 04.11.2025 16:59 

    par Manya Saini et Niket Nishant Les directeurs généraux des banques américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs ont averti mardi que les marchés d'actions pourraient se diriger vers un repli, soulignant les inquiétudes croissantes liées aux valorisations élevées ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 16:54 

    Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer la concurrence chinoise ... Lire la suite

  • L'écrivain, réalisateur et grand reporter Alfred de Montesquiou pose pour une session de photos, le 8 octobre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    80 ans après, un récit sur le procès de Nuremberg salué par le prix Renaudot
    information fournie par AFP 04.11.2025 16:51 

    L'écrivain, réalisateur et grand reporter Alfred de Montesquiou a créé la surprise mardi en remportant le prix Renaudot de l'essai, avec son récit "Le crépuscule des hommes" qui raconte, 80 ans après, le procès de Nuremberg par les journalistes l'ayant couvert. ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Les signaux haussiers sont intacts
    SCHLUMBERGER : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 04.11.2025 16:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

