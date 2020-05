Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax autorisé à tester son médicament en développement ABX464 Reuters • 14/05/2020 à 06:20









14 mai (Reuters) - Abivax SA ABVX.PA : * LES RÉSULTATS D'UNE ÉTUDE MONTRENT QUE L'ABX464 INHIBE LA RÉPLICATION DU SARS-COV-2 DANS UN MODÈLE D'ÉPITHÉLIUM RESPIRATOIRE HUMAIN RECONSTITUÉ * OBTIENT L'AUTORISATION DE L'ANSM ET DU COMITÉ D'ÉTHIQUE POUR TESTER ABX464 CHEZ 1.034 PATIENTS DANS UN ESSAI CLINIQUE RANDOMISÉ DE PHASE 2B/3 Pour plus de détails, cliquez sur ABVX.PA

Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris +31.72%