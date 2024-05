Abivax assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 30 mai 2024 Mise à disposition des documents préparatoires

PARIS, France, le 7 mai 2024, 10 :00 PM CEST – Abivax SA (Euronext Paris and Nasdaq : ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de stabiliser la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, informe ses actionnaires que son assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire (l’ « Assemblée Générale ») se tiendra le 30 mai 2024 à 10 heures (heure de Paris) dans les locaux du cabinet Dechert (Paris) LLP, situés au 22 rue Bayard à Paris (75008).

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de participation à l’Assemblée Générale a été publié au BALO du 24 avril 2024 (n° 2400962).