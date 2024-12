Abivax annonce une modification de la composition de son Conseil d'administration

PARIS, France, 23 Décembre 2024 – 10:05 PM CET – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – Nasdaq – ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie en phase clinique axée sur le développement de thérapies exploitant les mécanismes de régulation naturels de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui que le Dr Philippe Pouletty, représentant de Truffle Capital, a présenté sa démission en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 31 décembre 2024. La décision du Dr Philippe Pouletty fait suite à sa récente nomination en tant que Président et Directeur Général intérimaire d’une société de biotechnologie spécialiste du recyclage des plastiques et cotée en bourse. Le Dr Pouletty, par ailleurs Directeur Général de Truffle Capital, a exercé le mandat de Président du Conseil d'administration d'Abivax depuis la création de la Société en décembre 2013 jusqu'en août 2022 et a depuis lors continué à siéger au Conseil d'administration.