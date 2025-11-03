Communiqué de presse ABIVAX



Abivax annonce les résultats rapportés par les patients issus des essais d'induction ABTECT de phase 3 évaluant Obefazimod, qui démontrent une amélioration significative de la qualité de vie chez les patients atteints de rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active.



• Des améliorations ont été observées pour l’ensemble des paramètres rapportés par les patients (PROs) entre le début de l’étude et la huitième semaine, et ce, pour tous les outils d’évaluation utilisés dans les essais d’induction ABTECT. Ces améliorations concernaient l’urgence intestinale, les interruptions du sommeil, la fatigue, la qualité de vie ainsi que la productivité au travail, tant pour la dose quotidienne de 50 mg que celle de 25 mg d’obefazimod.