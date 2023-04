ABIVAX ANNONCE LES RESULTATS D’EFFICACITE ET DE TOLERANCE D’OBEFAZIMOD APRES DEUX ANS DE TRAITEMENT DANS L’ETUDE DE MAINTENANCE DE PHASE 2B DANS LA RECTOCOLITE HEMORRAGIQUE

L’analyse montre un taux de rémission clinique de 52,5% (n=114) chez 217 patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévère, après deux ans (96 semaines) d’administration orale quotidienne de 50 mg d’obefazimod (Population en intention de traiter, ITT)

Dans le sous-groupe de patients qui n’avaient pas atteint le stade de rémission clinique après l’étude d’induction de 8 semaines, 48,2% (n=81) des patients ont atteint une rémission clinique de novo après deux ans

L’amélioration endoscopique et la rémission endoscopique à deux ans ont été atteintes chez respectivement 59,0% (n=128) et 35,9% (n=78) des patients

Le profil de sécurité et de tolérance s’est avéré cohérent avec les résultats préalables et aucun signal relatif à la sécurité n’a été observé