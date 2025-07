Abivax annonce les modalités définitives de l’offre au public de 650M$ (554M€) d’American Depositary Shares

PARIS, France, 24 juillet 2025 – 14h30 (CEST) – Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 – ABVX) (“Abivax” or the “Company”), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour moduler la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui la fixation des modalités définitives d’une offre au public préalablement annoncée de 10.156.000 American Depositary Shares (« ADS »), chacune représentant une action ordinaire de la Société, d’une valeur nominale de 0,01 euro (une « Action Ordinaire ») aux Etats-Unis et émises au prix de 64,00$ par ADS (l’« Offre »).



Le prix d’offre de 64,00$ par ADS (correspondant à 54,58€ par Action Ordinaire) sur la base d’un taux de change de 1€ = 1,1726$ tel que publié par la Banque Centrale Européenne le 23 juillet 2025, est égal à la moyenne pondérée des cours des Actions Ordinaires sur le marché règlementé Euronext à Paris (« Euronext ») au cours des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’Offre (à savoir du 21 juillet 2025 au 23 juillet 2025), majorée d’une prime de 21,0% et a été arrêtée par le Directeur Général, sur subdélégation du Conseil d'administration conformément à la 22ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 6 juin 2025 (l’« Assemblée Générale »).