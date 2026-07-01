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Abivax annonce la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur Euronext Paris
information fournie par Boursorama CP 01/07/2026 à 14:50

Communiqué de presse ABIVAX



Abivax annonce la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur Euronext Paris



Abivax SA, une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de stabiliser la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, annonce la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur Euronext Paris à partir de 15h30 CEST.

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