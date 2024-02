Abivax annonce la présentation de quatre abstracts sur obefazimod dans la rectocolite hémorragique et l’organisation d’un symposium scientifique au 19e congrès de la European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO)

Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de stabiliser la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui la présentation de quatre abstracts scientifiques sur son principal candidat médicament, obefazimod, dans la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active (RCH) lors du 19e congrès de la European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) qui se tiendra du 21 au 24 février 2024, à Stockholm, Suède.