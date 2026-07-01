Abivax annonce la fixation du prix de l'offre au public d'ADS

Abivax SA ABVX.PA :

* ANNONCE LA FIXATION DU PRIX DE L'OFFRE AU PUBLIC LARGEMENT SURSOUSCRITE DE 800 M$ (702 MEUR) D'AMERICAN DEPOSITARY SHARES

* LE MONTANT A ÉTÉ AUGMENTÉ DE 600 M$ À 800 M$, À UN PRIX DE 125,00 $ PAR ADS, SOIT UNE PRIME DE 2,39% PAR RAPPORT AU VWAP SUR TROIS JOURS

* LE PRODUIT BRUT ATTENDU EST D'ENVIRON 800 M$ (702 MEUR), AVANT EXERCICE ÉVENTUEL DE L'OPTION DE SURALLOCATION

* LE PRODUIT BRUT DEVRAIT PERMETTRE DE PROLONGER L'HORIZON DE TRÉSORERIE DE LA SOCIÉTÉ JUSQU'AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2029

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'OFFRE DEVRAIT AVOIR LIEU LE 6 JUILLET 2026

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(Rédaction de Gdansk)