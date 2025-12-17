Communiqué de presse ABIVAX



Abivax annonce l’acceptation de 22 abstracts évaluant obefazimod dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin au Congrès de l’ECCO 2026, dont une présentation orale portant sur des résultats précliniques antifibrotiques.



• Étendue des données scientifiques : L’acceptation d’une présentation orale, de 5 présentations orales digitales et de 16 posters témoigne de l’enrichissement des données relatives à obefazimod, y compris des données supplémentaires sur l’efficacité, la tolérance et les cytokines issues des essais d’induction ABTECT de phase 3 dans la rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active



• Nouvelles données précliniques antifibrotiques : La présentation orale du samedi 21 février 2026, intitulée « obefazimod montre les premières preuves d’une activité antifibrotique dans les modèles précliniques des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin », dévoilera de nouvelles données précliniques portant sur une complication critique de la maladie de Crohn (MC)