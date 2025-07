Abivax annonce des résultats positifs de phase 3 pour les deux essais d'induction ABTECT de 8 semaines, évaluant obefazimod, son modulateur de l’expression du miR-124, oral et premier de sa classe, dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active

PARIS, France - 22 juillet 2025, 22h05 CET – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX/Nasdaq : ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de thérapies qui exploitent les mécanismes de régulation naturels de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, a annoncé aujourd’hui des résultats de top-line positifs de ses essais de phase 3 ABTECT-1 (étude 105) et ABTECT-2 (étude 106), deux essais d’induction de 8 semaines évaluant obefazimod (ABX464), son modulateur oral de l’expression du miR-124, premier de sa classe, chez des patients adultes atteints de rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active (RCH).

Marc de Garidel, Directeur Général d’Abivax, a commenté : « Aujourd'hui marque une étape importante pour Abivax et, plus important encore, pour la communauté des patients atteints de rectocolite hémorragique. La solidité de ces résultats renforce notre conviction dans le potentiel d’obefazimod, notre modulateur de l’expression du miR-124 premier de sa classe, à devenir une nouvelle option thérapeutique transformative pour les patients souffrants de RCH. Sous réserve de résultats positifs de l’essai de maintenance de 44 semaines, nous préparons le dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché (New Drug Application) auprès de la FDA au deuxième semestre 2026.