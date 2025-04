Abivax a franchi une étape importante pour lancer un essai de phase 3

AOF - EN SAVOIR PLUS

Par ailleurs, le directeur médical d'Abivax a souligné " que les caractéristiques de référence en aveugle des patients inclus dans les essais ABTECT de phase 3 correspondent étroitement à celles observées durant notre essai de phase 2b. Cette cohérence renforce notre confiance dans le profil d'efficacité et de tolérance attendu d'obefazimod ".

Enfin, si les données confirment la tolérance et l'efficacité d'Obefazimod, la société prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché au second semestre 2026.

