Abivax : 261 millions de trésorerie, visibilité jusqu'à fin 2025

(AOF) - Abivax (+1,19% à 13,56 euros) est en hausse après l’annonce de ses résultats. La biotech annonce une trésorerie de 261 millions d’euros à fin 2023, et déclare que ses besoins de trésorerie d’exploitation seraient financés jusqu’au quatrième trimestre 2025. Abivax affiche une perte nette de 147,4 millions d’euros en 2023, contre 60,7 millions en 2022. Les prochains « étapes-clés » concernent le programme Abtect de phase 3 évaluant l’efficacité et la sécurité de son produit obefazimod dans le traitement des adultes atteints de RCH (rectocolite hémorragique) modérément à sévèrement active.

"En 2023, Abivax a franchi plusieurs étapes clés et nous avons fait progresser de manière significative nos projets cliniques et précliniques en cours " déclare le directeur général Marc de Garidel . " Au-delà de notre levée de fonds, l'une de plus importantes dans le secteur de la biotechnologie à l'échelle mondiale pour l'année dernière, la société a mis en œuvre une stratégie, lui permettant d'exploiter le profil unique et différencié d'obefazimod pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin".

