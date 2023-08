Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abionyx: trésorerie de 1,9 million d'euros à la fin juin information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 11:16









(CercleFinance.com) - Abionyx a annoncé vendredi disposer de 1,9 million d'euros, avant encaissement des crédits d'impôt recherche, de trésorerie en date du 30 juin dernier.



A titre de comparaison, la société de biotechnologies affichait une trésorerie de près de 2,9 millions d'euros au 31 mars dernier et de quatre millions d'euros au 31 décembre 2022.



Après élimination des opérations intra-groupe, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 2,1 millions d'euros.





