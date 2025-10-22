Abionyx s'envole après la publication d'un article favorable dans 'Nature'
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 16:01
L'action signe autour de 15h30 un bond de 17,8%, soit l'une des meilleures performances du marché parisien. Avec cette progression, la société augmente sa capitalisation boursière de quelque 20 millions d'euros, à 130,3 millions, soit une valorisation plus que triplée depuis le début de l'année.
Dans un communiqué diffusé hier soir, Abionyx indique que l'article de 'Nature' confirme la causalité génétique de l'apolipoprotéine A-I (ApoA-I) dans le
sepsis, et le statut de l'apolipoprotéine A-I plasmatique en tant que facteur de protection causal.
'Cette publication historique fournit, pour la première fois, la preuve génétique d'un lien causal entre des taux plasmatiques élevés d'apoA-I et une incidence plus faible de la septicémie, ainsi qu'une mortalité plus faible chez les patients qui développent une septicémie - une avancée qui redéfinit le
paysage scientifique et thérapeutique de l'une des affections les plus mortelles en médecine', explique la biotech.
Parallèlement, la publication apporte une validation génétique du mécanisme bien étudié de l'effet bénéfique de l'apoA-I sur la septicémie, souligne-t-elle.
La septicémie, qui se caractérise par une réponse immunitaire dérégulée potentiellement mortelle à l'origine de plus de 11 millions de décès chaque année dans le monde et aujourd'hui la 3ème cause de décès dans les hôpitaux aux Etats-Unis, n'avait jusqu'à présent fait l'objet d'aucune cible thérapeutique validée génétiquement, ni d'aucun traitement spécifique, fait valoir Abionyx.
Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap évoquent une 'publication majeure' venant renforcer les résultats obtenus par le groupe dans l'étude de phase IIa, ainsi qu'un 'possible accélérateur' dans l'optique de la signature d'un éventuel partenariat visé dans cette indication.
Le mois dernier, la société toulousaine avait en effet déclaré avoir démarré des discussions avec un poids lourd du secteur en vue de conclure un partenariat stratégique autour de son candidat vedette, CER-001.
Pour mémoire, Abionyx s'est spécialisée dans le développement de médicaments basés sur une apolipoprotéine apoA-I recombinante pour le traitement des maladies inflammatoires les plus sévères.
