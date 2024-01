Abionyx : Rob Scott (ex-AbbVie) nommé directeur médical et responsable de la R&D

(AOF) - Abionyx annonce la nomination du Dr Rob Scott, ancien Chief Medical Officer et Head of Development d’AbbVie, au poste de Chief Medical Officer et Head of R&D. La biotech spécialiste des thérapies innovantes basées sur la seule apoA-I naturelle recombinante au monde souligne que chez AbVie, Rob Scott a supervisé avec succès le développement de médicaments tels que Skyrizi et Rinvoq. "Rob nous apportera sa grande expérience pour l’accélération de nos programmes", commente Cyrille Tupin, Directeur général.

Pour Cyrille Tupin, il s'agira de transformer Abionyx Pharma "en une société de biotech pharma établie, axée sur le sepsis et d'autres indications critiques".

Chief Medical Officer chez AbbVie, il était responsable d'une quarantaine de nouvelles entités moléculaires, de quatre mille personnes et d'un budget d'environ trois milliards de dollars. Durant son mandat, Abbvie a obtenu plus de 14 approbations réglementaires majeures. Il a également créé le Development Design Center, un centre d'excellence axé sur l'utilisation de l'analyse prédictive et du big data pour concevoir et mettre en œuvre de meilleurs essais cliniques.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.