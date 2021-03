ABIONYX - Résultats cliniques positifs de CER-001 dans une maladie rénale ultra-rare publiés en exclusivité dans la revue « Annals of Internal Medecine »

ABIONYX annonce les résultats cliniques positifs de CER-001 dans une maladie rénale ultra-rare publiés en exclusivité dans la revue « Annals of Internal Medecine »



o Efficacité du CER-001 dans l'indication rénale et ophtalmique

o Innovation thérapeutique de rupture de CER-001 dans les maladies rénales et en ophtalmologie

o Révélation du mécanisme d'action systémique de CER-001





Toulouse, FRANCE, 2 mars 2021, 7h30 CET, ABIONYX Pharma, (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd'hui les résultats cliniques positifs de CER-001 dans une maladie rénale ultra-rare qui sont publiés en exclusivité dans la revue scientifique « Annals of Internal Medicine », la revue de médecine interne la plus citée et la mieux classée dans la catégorie Médecine.