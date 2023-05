Abionyx progresse après avoir rassuré le financement lancé la semaine dernière

(AOF) - Abionyx (+8,82% à 1,33 euros) est en nette progression après avoir livré des précisions sur la mise en place de sa ligne de financement en fonds propres afin de sécuriser le lancement de sa bioproduction. Cette biotech répond ainsi aux questions reçues de la part de ses actionnaires et de la communauté financière: elle souligne que l’engagement de la société Iris, souscripteur, est clé pour comprendre son choix de recourir à des Ora (Obligations Remboursables en Actions). Le titre a perdu plus d'un quart de sa valeur depuis l'annonce de ce financement mercredi dernier.

A la différence d'autres acteurs qui proposent des outils dilutifs, Iris est un investisseur dont le siège est dans l'Union européenne et dont les pratiques permettent de préserver au mieux les intérêts d'Abionyx Pharma et de ses actionnaires. Ainsi Iris n'a encore cédé aucun titre, n'a demandé aucune garantie sur les actifs, ni exigé aucune indemnité dans l'hypothèse où la société n'appellerait pas de nouvelles tranches. Abionyx Pharma rappelle que les prochaines tranches de cette ligne de financement sont exerçables uniquement à son initiative.

Abionyx souligne que la bioproduction est l'élément essentiel de crédibilité pour toute avancée technologique des biomédicaments dans le monde, notamment dans le cadre des prochaines études cliniques et des discussions avec les grands acteurs pharma.

Le renforcement des fonds propres sans pression de la dette était selon la biotech la décision la plus adéquate pour assurer son développement stratégique compte tenu des résultats cliniques, notamment dans le sepsis.

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.