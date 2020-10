ABIONYX précise sa stratégie et annonce le lancement d'une augmentation de capital au profit de catégories de personnes







Toulouse, FRANCE, 2 octobre 2020, 21h00 - ABIONYX Pharma, (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, a décidé de se concentrer sur la valorisation de CER 001 dont l'intérêt s'avère de pouvoir être utilisé dans des indications sévères et sur des traitements de court terme, principalement rénales pour l'instant. Afin de poursuivre des études sur CER-001 dans ce type d'indications, la société envisage de relancer une campagne de production.