 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 925,22
-0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abionyx Pharma salué pour un partenariat stratégique dans le sepsis
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 11:03

Abionyx Pharma gagne près de 4% après l'annonce d'un partenariat stratégique exclusif mondial avec l'acteur mondial du diagnostic biologique Sebia, dans le sepsis, une maladie qui touche plus de 50 millions de personnes chaque année.

Ce partenariat permettra de valider de nouveaux tests qui permettent d'identifier plus tôt et plus précisément la gravité du sepsis, afin de traiter plus rapidement et de suivre l'efficacité du traitement incluant notamment l'apoA-I recombinante d'Abionyx.

Dans le cadre de cet accord, Sebia s'appuiera sur son expertise unique en chimie analytique préparative d'échantillons sanguins, en développement et validation de méthodes séparatives des protéines, lipoprotéines et glycoprotéines.

Abionyx Pharma, de son côté, apportera son savoir-faire en biologie lipidique, son portefeuille clinique et sa compréhension fine du sepsis acquise au travers de son biomédicament recombinant en phase 2b/3.

Les discussions entre les deux sociétés, entamées depuis plusieurs mois, ont conduit à un cadre de coopération étendu et exclusif. Les modalités financières, les jalons techniques et les conditions de déploiement demeurent confidentiels.

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
4,3000 EUR Euronext Paris +3,99%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la délinquance au pouvoir des mots
    De la délinquance au pouvoir des mots
    information fournie par France 24 21.11.2025 11:15 

    Après une adolescence turbulente dans le quartier des Glacis du Château à Belfort, Seraphin Ahoutin a décidé de consacrer sa vie aux mots en sortant son premier livre "Parti d’en bas !". Il parcourt désormais l’est de la France, à la rencontre d’une jeunesse en ... Lire la suite

  • ( APA / BARBARA GINDL )
    Télétravail et "droit de visite" réclamé par l'employeur : quelles sont les règles?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 21.11.2025 11:06 

    Le cas a été tranché par la Cour de cassation dans une décision rendu le 13 novembre dernier. La Cour de cassation a donné tort à une entreprise qui exigeait de visiter le domicile d'une salariée avant de lui accorder le télétravail préconisé par le médecin du ... Lire la suite

  • Le Premier ministre de l'île Maurice Navin Ramgoolam (à droite) serre la main du président français Emmanuel Macron (à gauche) lors d'une conférence de presse à Port-Louis, île Maurice, le 20 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Après l'île Maurice, Macron met le cap sur l'Afrique du Sud
    information fournie par AFP 21.11.2025 10:57 

    "La France n'entend pas dominer", "elle veut coopérer" : Emmanuel Macron a plaidé vendredi à Port-Louis pour un renforcement de la coopération régionale au sein de l'océan Indien, avant de mettre le cap sur l'Afrique du Sud, deuxième étape de sa tournée africaine. ... Lire la suite

  • ( AFP / - )
    France: l'activité du secteur privé s'approche de la stabilisation en novembre (PMI Flash)
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.11.2025 10:48 

    L'activité du secteur privé en France s'est redressée en novembre en France, s'approchant de la stabilisation grâce au secteur des services, selon le baromètre PMI Flash HCOB publié vendredi par l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial Bank

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank