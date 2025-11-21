Abionyx Pharma salué pour un partenariat stratégique dans le sepsis
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 11:03
Ce partenariat permettra de valider de nouveaux tests qui permettent d'identifier plus tôt et plus précisément la gravité du sepsis, afin de traiter plus rapidement et de suivre l'efficacité du traitement incluant notamment l'apoA-I recombinante d'Abionyx.
Dans le cadre de cet accord, Sebia s'appuiera sur son expertise unique en chimie analytique préparative d'échantillons sanguins, en développement et validation de méthodes séparatives des protéines, lipoprotéines et glycoprotéines.
Abionyx Pharma, de son côté, apportera son savoir-faire en biologie lipidique, son portefeuille clinique et sa compréhension fine du sepsis acquise au travers de son biomédicament recombinant en phase 2b/3.
Les discussions entre les deux sociétés, entamées depuis plusieurs mois, ont conduit à un cadre de coopération étendu et exclusif. Les modalités financières, les jalons techniques et les conditions de déploiement demeurent confidentiels.
Valeurs associées
|4,3000 EUR
|Euronext Paris
|+3,99%
