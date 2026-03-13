Abionyx Pharma recule après ses résultats annuels
Au 31 décembre, la trésorerie disponible s'élevait à 3,5 millions d'euros, contre 3,2 millions d'euros un an plus tôt. La société biopharmaceutique rappelle qu'elle a été lauréate de l'appel à projets "i-Démo" du plan France 2030 et a obtenu 8,7 millions d'euros de soutien de l'Etat pour combattre le sepsis, dont 6,5 millions d'euros sont encore à percevoir. Sur la base de la trésorerie disponible actuelle indépendamment de ce financement non dilutif, Abionyx dispose d'une visibilité financière étendue jusqu'à fin 2026, et prolongée jusqu'à fin juin 2027 avec le versement à recevoir lié à France 2030.
Les autres lignes sont en repli à l'image du chiffre d'affaires qui est passé de 4,6 à 4,1 millions d'euros, qui résultat uniquement de l'activité de la filiale IRIS Pharma de recherche sous contrat en ophtalmologie. De son côté, le résultat opérationnel est passé de -4,5 à -5,5 millions d'euros, en partie à cause d'une augmentation des frais administratifs et commerciaux.
Enfin, la perte nette s'est creusée à -5,5 millions d'euros, contre -4,4 millions d'euros un an plus tôt.
Au niveau des perspectives, Abionyx Pharma a indiqué poursuivre activement l'optimisation de la bioproduction industrielle depuis qu'elle est lauréate de l'appel d'offres i-Démo. La valorisation de son bioproduit a été renforcée par la mise en oeuvre d'un partenariat avec l'IHU Sepsis.
Pour TP Icap Midcap, cette publication de résultats est en ligne avec les attentes de leurs analystes. En outre, grâce à la deuxième tranche de financement France 2030 à percevoir cette année, la société de bourse salue l'extension de l'horizon de visibilité jusqu'en juin 2027.
Les analystes sont à l'achat du titre Abionyx Pharma, avec un objectif de cours de 11 euros, soit un potentiel de hausse de 227,38% par rapport à la clôture de jeudi.
